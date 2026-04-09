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Глава UFC Уайт сообщил, что Трамп посетит турнир в Майами

Анастасия Пилипенко

Глава UFC Дана Уайт во время стрима у блогера Адина Росса сообщил, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать на турнире UFC 327 в Майами в эти выходные.

Турнир пройдет в ночь на 12 апреля на арене Kaseya Center. В главном бою вечера Иржи Прохазка и Карлос Ульберг разыграют вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

В соглавном поединке непобежденный россиянин Азамат Мурзаканов проведет поединок с бразильцем Пауло Костой.

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Дана Уайт
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