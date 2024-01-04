Чемпион LFA Бекоев рассказал о жестком разговоре с Хамзатом Чимаевым

Российский чемпион LFA Азамат Бекоев в интервью «СЭ» вспомнил жесткий разговор с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым в зале Tiger Muay Thai.

— Помнишь, была ситуация между Чимаевым и Хабибом, когда Хамзат сказал про «порвем». Ты Чимаева тогда довольно жестко раскритиковал в соцсетях. А почему тогда решил ответить ему?

— Почему я решил ему ответить? Ну, он тогда меня сильно разозлил, — сказал Бекоев «СЭ». — Он не только Хабиба задел, еще Шлеменко. Мне импонирует этот боец. Я не фанат, просто следил за ним. Он [Чимаев] себя вызывающе вел. Я тоже хотел драться с сильнейшими.

— От него потом реакция какая-то была?

— Я в Таиланде с Хамзатом пересекался. Я только приехал, и мы увиделись там в зале, в «Тайгере». Когда он выходил, после тренировки его толпа людей всегда ждала. Он очень большая звезда же — когда с тренировки выходил, человек 50 собиралось. И вот, когда все там сфоткались с ним, ушли, я к нему подошел, говорю: «Здесь буду тренироваться, хочу сказать, что я тебя вызывал. Чтобы ты потом от кого-то не узнал, чтобы так не было, что я промолчал и дальше тренируюсь. Вызывал тебя, а сейчас промолчу. И он мне говорит: «Давай сделаем тогда спарринг». Я говорю: «Давай сделаем». Только ты, говорит, не обижайся, если я тебя вырублю. Я говорю: «Ты тоже не обижайся, если я тебя вырублю». «Хорошо», — говорит. Я говорю: «Если ты меня не вырубишь, то давай ты говоришь Дане Уайту, чтобы меня в UFC подписали». Давай, говорю, такой спор сделаем. И там еще другие чеченцы были, они-то меня знали, они попросили: спор не надо, он непростой тоже. Как будто подраться хотели, такая напряженка была, потом разошлись, договорились о спарринге. Я говорю, что мне несколько дней нужно, я только приехал, акклиматизация. Хорошо, говорит, давай через несколько дней тогда сделаем. И у него срочные какие-то эти [дела] получились, и он улетел. В итоге мы спарринг не сделали. Но, надеюсь, мы подеремся уже в UFC, надеюсь, я туда попаду.

Бекоев — чемпион американского промоушена LFA в среднем весе. Ранее он выступал в лиге АСА.