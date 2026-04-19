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Бой Вологдина и Кастанеды на UFC Fight Night 273 завершился вничью

Павел Лопатко

Поединок американского бойца Джона Кастанеды с россиянином Марком Вологдиным на турнире UFC Fight Night 273 в Виннипеге завершился ничейным результатом (судейские записки — 28:28, 29:27, 28:28).

Бой состоялся в легчайшем весе. 26-летний Вологдин проводил первый поединок в UFC, он вышел на него с российским флагом.

Во втором раунде с 34-летнего Кастанеды сняли балл за удар в пах.

У американца в профессиональных ММА 21 победа, восемь поражений и ничья. У россиянина теперь 12 побед, четыре поражения и две ничьих.

ММА UFC: Кастанеда — Вологдин

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Джон Кастанеда
Марк Вологдин
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