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Джон Джонс: «Никто никогда не обещал, что жизнь будет легкой»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) рассказал, насколько важна для него связь с Богом.

«Я благодарен за то, что у меня есть мудрость всегда обращаться к Богу, — написал Джонс в соцсети X. — Передать свои переживания в Его руки. Иисус удивителен. Никто никогда не обещал, что жизнь будет легкой, трудные ситуации гарантированно случаются с каждым из нас. Я хочу призвать всех всегда бороться, вы этого достойны. Держите голову высоко и ставьте одну ногу впереди другой. Чувствуя, что враг бросил на меня несколько диких отвлекающих маневров в этом лагере, я продолжал работать, продолжал оставаться стойким. Сегодня я чувствую себя сильным, как лев. Божья сила не подлежит сомнению».

Джонс и Стипе Миочич (20-4) возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
UFC
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