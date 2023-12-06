Джамал Хилл выбил зуб своему брату во время ссоры

Согласно полицейскому отчету, полученному MMAFighting, между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джамалом Хиллом (12-1) и его братом Джеймсом возник спор из-за договоренности Хилла с женой брата об уборке его пустующего дома за 300 долларов.

Этот спор перерос в большее — Джеймс обвинил Джамала в том, что тот не написал своей дочери на День благодарения, «проявил неуважение к женщинам и бросил собственную дочь». После этого Джамал якобы снял футболку и ударил брата.

Противостояние продолжилось, когда Джеймс поднялся на ноги, а его жена попыталась встать между братьями. Тогда Джамал обошел жену Джеймса и еще раз ударил брата по лицу, от чего тот упал и потерял сознание. Во время ссоры Джеймсу выбили зуб, а его лицо «сильно опухло».

По словам неизвестного свидетеля, дети Джамала находились в комнате, когда произошел инцидент, но боец не трогал жену своего брата, когда наносил второй удар.

Накануне Хилл сообщил, что не может раскрыть деталей инцидента, из-за которого он был арестован. Тем не менее он подчеркнул, что не считает себя виновной стороной.