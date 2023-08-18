Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:00

Тюлюлин — Родригес: время начала боя и где смотреть трансляцию UFC 292

Тюлюлин и Родригес проведут бой на UFC 292
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Денис Тюлюлин.
Фото Соцсети

В ночь на 20 августе в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 292 пройдет поединок с участием российского бойца Дениса Тюлюлина и бразильца Грегори Родригеса. Бой состоится в Бостоне на арене TD Garden. Начало поединков предварительного карда — не ранее 05:00 (по московскому времени).

Тюлюлин провел в UFC три боя и проиграл два из них. В прошлом поединке, который состоялся состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США, он потерпел поражение от Чжун Ен Пака (16-5) сабмишном в первом раунде.

Родригес последний бой провел 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Грегори проиграл Брунно Феррейре (10-0) нокаутом в первом раунде.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию UFC 292. Смотреть видеотрансляцию турнира можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец». Основной кард покажет «Матч ТВ». Прямая трансляция также пройдет в сервисе UFC Fight Pass.

UFC: новости и обзоры турниров, интервью бойцов и тренеров, календарь и фото, рейтинги в актуальном виде

Грегори Родригес
Денис Тюлюлин
UFC
ММА
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Стерлинга и О'Мэлли
Новости
RSS RSS
Все новости