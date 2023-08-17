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Сегодня, 14:47

Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Стерлинга и О'Мэлли

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) не понимает, как Шон О’Мэлли (16-1) может победить чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (23-3).

«Каждый раз я недооцениваю Алджамейна Стерлинга. Каждый раз, снова и снова, — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade. — Я снова и снова ставлю на его оппонентов. Можно сказать, что я стал его талисманом. Но знаете что? Теперь я на его стороне. Алджамейн Стерлинг победит Шона О’Мэлли.

Мне нравится, как дерется Шон, но я просто думаю, что в этом бою у не будет того преимущества в стойке, к которому он привык. Алджамейн будет использовать все свои навыки в грэпплинге. Если он тебя повалит — это будет настоящим ночным кошмаром. Мы видели, как он уничтожал многих борцов высокого уровня с помощью своего грэпплинга. Я просто не вижу, как Шон может победить».

Стерлинг и О’Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Роберт Уиттакер
Шон О`Мэлли
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