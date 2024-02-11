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11 февраля, 05:24

Дэн Иге нокаутировал Андре Фили в со-главном поединке UFC Fight Night 236

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Американский боец полулегкого веса Дэн Иге победил своего соотечественника Андре Фили в со-главном поединке турнира UFC Fight Night 236.

Иге нокаутировал соперника в середине первого раунда.

Теперь на счету 32-летнего Иге 18 побед и 7 поражений в ММА. У 33-летнего Фили 23 победы и 11 поражений в профессиональной карьере.

Турнир UFC Fight Night 236 проходит в Лас-Вегасе (США). В главном поединке встретятся швед Джек Херманссон и американец Джозеф Пайфер.

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