Дэн Хукер готов страховать бой Конора и Чендлера

Девятый номер рейтинга UFC в легком весе Дэн Хукер (23-12) признался, что он хотел бы провести реванш против Майкла Чендлера (23-8) или экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Кто бы из них не слетел, я готов выйти на коротком уведомлении, и для меня это будет идеально. Либо реванш с Чендлером, за который я бы умер, либо бой с Макгрегором, — сказал Хукер в интервью The Mac Life. — Я готов выйти на бой, скорее всего, в мае или начале июня. Я не против подраться с ними. У меня нет личной вендетты против Чендлера, он победил меня честно и справедливо. У меня нет никаких претензий к нему, это просто спорт».

Ранее Макгрегор заявил, что бой с Чендлером состоится 29 июня в среднем весе.