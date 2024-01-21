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Сегодня, 10:30

Дана Уайт увидел победу Стрикленда в бою с дю Плесси на UFC 297

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что, по его мнению, победу в бою между Шоном Стриклендом (28-6) и Дрикусом дю Плесси (21-2) одержал Стрикленд.

«Перед последним раундом у меня был счет 2-2. И я считаю, что Стрикленд забрал последний раунд. Но это был близкий бой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

Дана Уайт
Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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