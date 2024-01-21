Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:36

Роман Копылов подерется с Энтони Эрнандесом 17 февраля на UFC 298

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) проведет следующий поединок против 13-го номера рейтинга в среднем весе американца Энтони Эрнандеса (11-2) 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Таким образом, Копылов заменит своего соотечественника Икрама Алискерова (15-1), который выбыл из боя из-за стафилококка. Об этом сообщает MMA Fighting.

Копылов в прошлом бою нокаутировал Джоша Фремда (11-5) во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября 2023-го на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Эрнандес идет на серии из четырех побед. В прошлом поединке он одолел Эдмена Шахбазяна (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 20 мая 2023-го на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.

Роман Копылов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Группировка войск «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Украинский боевик допустил оставление плацдарма на Днепре
Пожар произошел в терминале «Новатэка» в Усть-Луге Ленинградской области
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт увидел победу Стрикленда в бою с дю Плесси на UFC 297

Мовсар Евлоев: «Я жду боя за титул. У меня 18-0, и я не шучу»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости