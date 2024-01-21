Роман Копылов подерется с Энтони Эрнандесом 17 февраля на UFC 298

Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) проведет следующий поединок против 13-го номера рейтинга в среднем весе американца Энтони Эрнандеса (11-2) 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Таким образом, Копылов заменит своего соотечественника Икрама Алискерова (15-1), который выбыл из боя из-за стафилококка. Об этом сообщает MMA Fighting.

Копылов в прошлом бою нокаутировал Джоша Фремда (11-5) во втором раунде. Бой состоялся 16 сентября 2023-го на UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе, США.

Эрнандес идет на серии из четырех побед. В прошлом поединке он одолел Эдмена Шахбазяна (12-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 20 мая 2023-го на UFC Fight Night 223 в Лас-Вегасе, США.