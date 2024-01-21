Дрикус дю Плесси: «Как вам мои 4 и 5 раунды? Кто сказал, что я не пятираундовый боец?»

Новый чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) призвал экс-чемпиона Исраэля Адесанью (24-3) вернуться, чтобы провести с ним бой.

«Как вам мои 4 и 5 раунды? Кто сказал, что я не пятираундовый боец? Шон, ты чертовски классный человек. Спасибо, что раскрыл во мне лучшие качества. Кто следующий? Я увидел, как Алекс Перейра выходит в клетку, и подумал: «Ну вот, опять началось». Адесанья, верни свою задницу в UFC!» — сказал дю Плесси после боя.

Дю Плесси победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.