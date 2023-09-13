Дана Уайт получил повышение после слияния UFC и WWE

Глава UFC Дана Уайт был назначен на должность генерального директора (CEO) лиги, раньше он являлся президентом UFC. Тем не менее Уайт отметил, что его роль в UFC никак не изменится.

«Я руковожу всем, что здесь происходит. Так что ничего не поменялось. Но теперь я являюсь генеральным директором UFC, но ничего не изменилось», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В апреле компания Endeavor, которой принадлежит UFC, объявила о покупке ведущей рестлинг-лиги в мире WWE.