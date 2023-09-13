Дю Плесси ответил на критику Даны Уайта

Южноафриканец Дрикус дю Плесси (20-2) заявил, что он не был удивлен словами Даны Уайта, который раскритиковал дю Плесси за то, что тот отказался драться с Исраэлем Адесаньей (24-3) в турнире UFC 293.

«Я был готов к любой ситуации, которая может произойти в эти выходные, и к тому, что может сказать UFC, что может сказать Дана. Очевидно, что он не очень доволен тем, что я отказался от боя за семь недель до его начала из-за травмы.

Но в конце концов, для них это бизнес, и ты должен это уважать. Но если посмотреть на мой послужной список, то я точно знаю, что я не тот человек, который отказывается от поединков, если на то нет достаточно веской причины. Я много раз принимал бои на коротком уведомлении. Каждый раз, когда они звонили, я говорил: «Да, давайте». В этот раз просто не было возможности из-за травмы и короткого уведомления.

Я рад за Шона Стрикленда. Я рад, что Иззи получил небольшую трепку, хотя мне бы хотелось быть тем, кто его побьет. Шон Стрикленд был в такой же ситуации, как я перед боем с Робертом Уиттакером, когда никто не дал мне шанса. Никто не давал мне шанса. Я знаю, что даже Стрикленд не дал мне шанса, а я не дал ему шанса перед боем с Иззи».

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.