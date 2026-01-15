Уайт — о следующем сопернике Махачева: «Мы должны понять, когда Топурия вернется»

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о том, когда станет известен следующий соперник чемпиона в полусреднем весе Ислама Махачева.

«Мы должны посмотреть, как будут развиваться события. Должны понять, когда Топурия вернется. В идеальном мире он сразится с одним из тех, кто сейчас борется за титул. А Чимаев — когда он вернется? Есть еще много вещей, которые должны решиться, прежде чем я смогу решить, кто с кем будет драться», — приводит слова Уайта Complex News.

В ноябре 2025-го Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке UFC 322. и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал первым двойным чемпионом UFC из России.