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Двалишвили заявил, что бой Топурии с Махачевым может состояться раньше, чем ожидается

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что поединок между испано-грузинским бойцом Илией Топурией и российским чемпионом в полусреднем весе Исламом Махачевым может быть организован в ближайшее время.

«Я знаю некоторые детали от Илии. Это может случиться раньше, чем мы себе представляем», — приводит слова Двалишвили портал MMA Pros Pick.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России.

Ислам Махачев, Илия Топурия, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Махачев против Топурии, трилогия Яна и Мераба. Самые ожидаемые бои 2026 года

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Илия Топурия
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
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