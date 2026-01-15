Двалишвили заявил, что бой Топурии с Махачевым может состояться раньше, чем ожидается

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что поединок между испано-грузинским бойцом Илией Топурией и российским чемпионом в полусреднем весе Исламом Махачевым может быть организован в ближайшее время.

«Я знаю некоторые детали от Илии. Это может случиться раньше, чем мы себе представляем», — приводит слова Двалишвили портал MMA Pros Pick.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России.