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Сегодня, 08:18

Дана Уайт от себя выдал бойцу бонус по итогам UFC on ESPN 62

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт опубликовал в соцсетях сообщение о том, что он выдал бонус «За выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов китаянке Конг Ванг (6-0), которая открывала кард и за 62 секунды победила Викторию Леонардо (9-6) нокаутом в первом раунде. Ванг после турнира не удостоилась бонуса.

«Я был за городом и смотрел бой Ванг по телевидению. Ты выступила потрясающе! Я дам тебе бонус. Поздравляю с 50 тысячами долларов!» — написал Уайт в соцсетях.

Ванг нокаутировала Леонардо в первом раунде. Бой состоялся 25 августа на UFC on ESPN 62 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Виктория Леонардо
Дана Уайт
Конг Ванг
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