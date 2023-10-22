Чимаев заявил о готовности поехать в Палестину с разрешения Кадырова

Российский боец UFC Хамзат Чимаев после победы над нигерийцем Камару Усманом поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

«Наш национальный лидер, да будет доволен Вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если Вы дадите свое разрешение, клянусь, что буду первым, кто отправится в Палестину. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте отправиться сражаться за Палестину», — приводит слова Чимаева Telegram-канал «Грозный-Информ».

Чимаев победил Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.