Чурчаев напал на Пауло Косту во время турнира UFC 294

Боец поп-MMA Шовхал Чурчаев набросился на бразильца Пауло Косту во время турнира UFC 294, прошедшего 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Охранникам пришлось сдерживать бойцов.

Ранее ТАСС сообщал, что Чурчаев принял участие в массовой потасовке на UFC 294. Потасовка происходила с участием сотрудников безопасности арены.

Напомним, что Косту на этом турнире должен был подраться с Хамзатом Чимаевым, но из-за травмы руки снялся с боя. В итоге Чимаев провел поединок против Камару Усмана, которого победил решением большинства судей.