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Сегодня, 14:18

Чейл Соннен предложил организовать бой между Томом Аспиналлом и Алексом Перейрой

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что матчмейкеры могут устроить супербой между временным чемпионом в тяжелом весе Томом Аспиналлом (13-3) и чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (9-2).

«UFC планирует придержать Перейру до возвращения Джамала Хилла так же, как Тома Аспиналла до выявления победителя между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем? Не проще свести Перейру с Томом? Если Перейра не собирается драться с Аспиналлом, то с кем он будет драться? Почему нет никаких разговоров на этот счет?» — спросил Соннен на своем YouTube-канале.

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Перейра победил Иржи Прохазку (29-4) и стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

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