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Сегодня, 22:10

Джон Джонс ответил на вызов Чимаева: «Хамзат, остановись»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) отреагировал на слова девятого номера рейтинга в среднем весе Хамзат Чимаева, который выразил желание провести бой с американцем.

«Хамзат, остановись. Не позволяй людям задавать тебе подобные вопросы. У меня нет времени на это дерьмо, я занимаюсь своим делом», — написал Джонс в своем Twitter-аккаунте.

В последнем бою 29-летний Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

36-летний Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Стипе Миочича (20-4) на UFC 295. Травма вывела Джонса из строя на восемь месяцев.

Джон Джонс
Хамзат Чимаев
UFC
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