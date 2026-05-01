Чимаев готов перейти в бокс только ради поединка с Макгрегором: «Это хорошие деньги»

Алина Савинова

Чемпион UFC Хамзат Чимаев заявил, что намерен оставаться в MMA, но готов рассмотреть вариант боксерского поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я не собираюсь уходить в бокс, я всегда буду бойцом UFC. Хотя если мне предложат встретиться с Конором... Было бы забавно. Он хороший боксер, один из лучших в UFC. Плюс, это хорошие деньги», — цитирует Чимаева MMA Junkie.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед (6 — нокаутом) в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Летом 2025 года россиянин победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и впервые завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе. 10 мая Чимаев проведет поединок против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328.

37-летний Макгрегор не выходил в октагон с 2021 года, когда в бою с американцем Дастином Порье получил тяжелую травму. С тех пор ирландец объявлял о нескольких возвращениях, но каждый раз по различным причинам откладывал их.

Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
КХЛ внесла очередные изменения в регламент
«Анахайм» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Вегас» — «Юта»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
