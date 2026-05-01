Чимаев готов перейти в бокс только ради поединка с Макгрегором: «Это хорошие деньги»

Чемпион UFC Хамзат Чимаев заявил, что намерен оставаться в MMA, но готов рассмотреть вариант боксерского поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я не собираюсь уходить в бокс, я всегда буду бойцом UFC. Хотя если мне предложат встретиться с Конором... Было бы забавно. Он хороший боксер, один из лучших в UFC. Плюс, это хорошие деньги», — цитирует Чимаева MMA Junkie.

На счету 31-летнего Чимаева 15 побед (6 — нокаутом) в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Летом 2025 года россиянин победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и впервые завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе. 10 мая Чимаев проведет поединок против американца Шона Стрикленда на турнире UFC 328.

37-летний Макгрегор не выходил в октагон с 2021 года, когда в бою с американцем Дастином Порье получил тяжелую травму. С тех пор ирландец объявлял о нескольких возвращениях, но каждый раз по различным причинам откладывал их.

