Оливейра подписал новый контракт с UFC на восемь боев

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, сообщил, что спортсмен подписал новый контракт с промоушеном на восемь боев.

«Это просто замечательная сделка во всех отношениях. У нас запланированы бои до тех пор, пока Чарльзу не исполнится 40 лет. Так что люди, которые говорили, что он собирается уйти на пенсию, просто должны подождать», — цитирует Лиму Championship Rounds.

На счету 36-летнего Оливейры 37 побед и 11 поражений в ММА, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Бразилец выиграл три из четырех последних поединков. В марте он победил американца Макса Холлоуэя в главном бою на турнире UFC 326 и стал обладателем титула BMF.

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