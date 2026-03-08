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Царукян пришел на турнир UFC 326 в наручниках

Сергей Ярошенко

Российско-армянский боец Арман Царукян устроил перфоманс на UFC 326.

Он поднял руки, когда его показали во время трансляции турнира в Лас-Вегасе, продемонстрировав надетые наручники.

29-летний боец является вторым номером рейтинга промоушена в легком весе. Ранее Царукян долгое время занимал первое место в рейтинге своего дивизиона, но не получил титульный бой. Всего в его активе 23 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах.

В главном поединке UFC 326 бразилец Чарльз Оливейра единогласным решением судей одержал победу над американцем Максом Холлоуэем и стал обладателем титула BMF.

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Арман Царукян
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