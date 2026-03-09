Глава UFC Уайт сообщил о травме Махачева: «У него проблемы с рукой»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что чемпион промоушена в полусреднем весе Ислам Махачев получил травму руки.

«Я не знаю, у него какие-то проблемы с рукой. Не знаю, насколько все серьезно и как надолго это вывело его из строя. Но сейчас он травмирован», — заявил Уайт на пресс-конференции.

16 ноября 2025 года Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в главном поединке UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России.

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