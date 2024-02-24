Бывший футболист назвал причину, почему в ММА завидуют бою Райзена с Сибсканой

Главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» рассказал, что думает о предстоящем поединке по правилам ММА между звездами медиафутбола Артемом «Райзеном» Кузьминым и Андреем «Сибскана» Алешиным.

«Это что-то новое для медиафутбола. Первое, что, наверное, нравится: все организовано в рамках спорта, с правилами. Из-за солидной организации за спиной и ребята отнеслись серьезно, готовились, все медосмотры. Прошла такая раскачка боя, плюс одни из главных персон медиафутбола будут засвечены в индустрии единоборств. С одной стороны, это вызывает вопросы, конечно, зная ту аудиторию. Если в мире ММА будут давать оценку, не уверен, что там с интересом отреагируют», — цитирует Курбанова «Газета.ru».