Бой Райзена и Сибсканы сравнили с поединками в UFC

Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов сравнил бой звезд медиафутбола Артема «Райзена» Кузьмина и Андрея «Сибсканы» Алешина с поединками самого популярного промоушена мира UFC.

«Если взять навскидку, то в UFC есть бойцы, которые за бой получают по $ 25 тыс. Это уровень UFC! А тут ребята из медиафутбола «залутают» по пять миллионов рублей! Для Камила Гаджиева это что-то новое, и он, я на сто процентов уверен, знал, на что шел. Перспектива для него проглядывается, и все что он хотел, думаю, он получит», — цитирует Курбанова «Газета.ru».

Райзен и Сибскана получат за свой бой под эгидой Fight Nights по пять миллионов рублей каждый.