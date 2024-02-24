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24 февраля, 13:16

Бой Райзена и Сибсканы сравнили с поединками в UFC

Виктория Кравченко
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Бывший профессиональный футболист Шамиль Курбанов сравнил бой звезд медиафутбола Артема «Райзена» Кузьмина и Андрея «Сибсканы» Алешина с поединками самого популярного промоушена мира UFC.

«Если взять навскидку, то в UFC есть бойцы, которые за бой получают по $ 25 тыс. Это уровень UFC! А тут ребята из медиафутбола «залутают» по пять миллионов рублей! Для Камила Гаджиева это что-то новое, и он, я на сто процентов уверен, знал, на что шел. Перспектива для него проглядывается, и все что он хотел, думаю, он получит», — цитирует Курбанова «Газета.ru».

Райзен и Сибскана получат за свой бой под эгидой Fight Nights по пять миллионов рублей каждый.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/23/22406011.shtml
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