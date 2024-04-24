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Сегодня, 11:19

Узбекский боец Гуськов: «Готов снести Райана Спэнна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Узбекский боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов прокомментировал предстоящий поединок против американца Райана Спэнна.

«Конечно, я готов снести Спэнна. Идем к этому. Дай бог, все будет хорошо. Он топовый соперник, высокий. Думаю, физически сильный и с хорошей гильотиной. В силу его роста у него хорошие рычаги. В принципе сильных сторон у него достаточно», — приводит слова Гуськова MMA.Metaratings.ru.

28 апреля в турнире UFC в Лас-Вегасе Гуськов проведет бой со Спэнном в соглавном событии вечера. В последнем бою в феврале 2024 года в турнире UFC Гуськов победил американца Зака Паугу нокаутом в первом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Богдан Гуськов
Райан Спэнн
UFC
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