Двалишвили намерен разобраться с О'Мэлли при первой встрече: «Ты не уважаешь мою страну!»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) написал в соцсети X, что чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) поплатится за то, что не уважает его родину — Грузию.

О'Мэлли: «Неужели все грузины — коротышки?»

Двалишвили: «Когда ты хочешь проявить неуважение ко мне — это одно. Мы будем профессионалами и решим этот вопрос в клетке. Но сейчас ты и твой тренер перешли границы и проявили неуважение к моей стране. За это ты ответишь, когда мы встретимся за пределами клетки».

О'Мэлли: «Я думал, что Джорджия (Georgia) — это штат, я виноват».

О'Мэлли и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.