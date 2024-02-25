Джон Джонс назвал своих трех следующих потенциальных соперников

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) предполагает, что подерется с экс-чемпионом Стипе Миочичем (20-4), временным чемпионом Томом Аспиналлом (14-3) и экс-чемпионом Франсисом Нганну (17-3).

«Мне кажется, сейчас есть много боев, которые хотят увидеть фанаты. Бой с Томом Аспиналлом будет очень громким, как и бой с Франсисом Нганну. Мой поединок со Стипе Миочичем — это подарок для хардкорных фанатов. Я не знаю, как сложатся карты. Мой прогноз — я побью Стипе Миочича, затем Тома Аспиналла и Франсиса Нганну», — сказал Джонс во время турнира PFL vs. Bellator.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.