Боец Хейбати считает, что Ян вернул себе титул чемпиона UFC благодаря тренировкам с дагестанцами

Боец Мохаммад Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец поделился с «СЭ» мнением о выступлениях чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

«Иногда смотрю за его выступлениями. Раньше нам даже хотели организовать бой, он был согласен, но не получилось. На этом все закончилось. Когда Ян тренируется с дагестанцами, то он поднимает свой уровень борьбы. В Дагестане действительно высокий уровень. В одно время он перестал это делать — потерял пояс. Сейчас Петр снова готовится с дагестанцами, и мы видим результат. Сколько Ян будет удерживать титул? Не знаю, сложно сказать. Но я вижу, что он заряжен», — сказал Хейбати «СЭ».

В декабре 2025 года Ян победил грузина Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский титул UFC в легчайшем весе.

На счету 32-летнего россиянина 20 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.