Юные бойцы из 18 регионов страны встретились в Омске на «Кубке Зборовского»

Более 350 спортсменов в возрасте от 12 до 20 лет приняли участие в одиннадцатом детско-юношеском турнире по смешанным единоборствам «Кубок Зборовского», который прошел в Омске. Соревнования объединили представителей 18 регионов страны.

Турнир организован школой единоборств «Шторм», основанной чемпионом мира по ММА Александром Шлеменко. Поддерживают соревнования правительство Омской области и компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

«Кубок Зборовского» — это этап на пути к спортивным достижениям и уверенности в своих силах. Мы поддерживаем проект, где традиции наставничества сочетаются с современными подходами к развитию смешанных единоборств. Наша миссия — соединять регионы, наставников и таланты», — прокомментировала директор программы «Родные города» Ярина Сугакова.

По итогам турнира команда Омской области заняла первые места во всех возрастных категориях. Победителям старшей группы был присвоен первый взрослый спортивный разряд, спортсмены средней и младшей групп получили второй и третий разряды. В число призеров также вошли команды из Красноярского и Пермского краев, а также Новосибирской области. В этом году на «Кубок Зборовского» в Омск в качестве зрителей также приехали участники выездных мастер-классов «Шторма» на Ямале.

«Для меня как ученика Владимира Зборовского особенно ценно, что турнир сохраняет его наследие: спорт как школу жизни, где побеждают те, кто умеет учиться. Мы строим систему, где нет «недоступных вершин»: есть только труд, наставники и возможность проявить себя», — отметил Александр Шлеменко, основатель школы единоборств «Шторм», чемпион мира по ММА.

Поддержать своих учеников приехали известные воспитанники школы «Шторм»: чемпион Bellator Андрей Корешков, бойцы UFC Андрей Пуляев и китайской лиги JCK Александр Зырянов, а также чемпион тяжелой весовой категории организации «ММА Серия» Александр Подмарев.

«Одиннадцатый «Кубок Зборовского» вновь подтвердил: Омск — точка притяжения для сильнейших молодых бойцов со всей России. Сегодня победители детско-юношеского турнира — это будущие чемпионы ведущих мировых промоушенов», — сказал Иван Колесник, заместитель председателя правительства Омской области.

Система проектов «Шторм» развивается с 2015 года. Сегодня она включает школу смешанных единоборств в Омске и 14 филиалов в регионах России, где тренируются около пяти тысяч детей. Помимо «Кубка Зборовского», в программу входят турниры «Кубок Шлеменко» и фестиваль здорового образа жизни «Штормфест». В общей сложности ежегодно в этих соревнованиях участвуют порядка тысячи юных спортсменов.