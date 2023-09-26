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Сегодня, 17:30

Блогер Даня Милохин хочет провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова

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Даня Милохин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский блогер Даня Милохин заявил, что хочет провести поединок с братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, не уточнив при этом, с каким конкретно.

«Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. Такой сладенький... Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, (надену) сережечки, а перед боем их снимаю и даю хороших», — сказал Милохин в интервью на Youtube-канале Мадонны Мур.

Клан Нурмагомедовых. Клан Нурмагомедовых. Кто есть кто

Хабиб Нурмагомедов
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