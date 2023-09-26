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Сегодня, 20:22

Боец RCC Медведев считает, что Ярослав Амосов победил бы Леона Эдвардса

Руслан Минаев
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Боец RCC Борис Медведев поделился мнением об исходе потенциального поединка между чемпионом UFC Леоном Эдвардсом и чемпионом Bellator Ярославом Амосовым.

«Отдам предпочтение Амосову из-за его темпа ведения боя. Он постоянно борется, не устает. У него хороший контроль в партере. Эдвардс бы с ним не справился», — цитирует бойца «РБ Спорт».

За карьеру 30-летний украинец Амосов провел 27 поединков (19 досрочных побед), одержал 27 побед и не потерпел ни одного поражения. У 32-летнего британца Эдвардса — 21 победа, 3 поражения и 1 бой признан несостоявшимся.

Источник: РБ Спорт
Леон Эдвардс
Ярослав Амосов
UFC
ММА
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