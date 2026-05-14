UFC Fight Night 276: онлайн-трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night 276 пройдет в ночь с 16 на 17 мая на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало — в 00.00 по московскому времени. Главный кард стартует в 3.00 мск.

В главном событии вечера подерутся британец Арнольд Аллен и бразилец Мелкизаэл Коста. Во втором по значимости поединке сойдутся Чхве Ту-хо из Южной Кореи с бразильцем Даниэлом Сантосом.

За результатами турнира можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре . В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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