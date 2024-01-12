Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский проведет поединок с Вальдо Кортесом-Акостой в ночь на 14 января в рамках предварительного карда турнира UFC Vegas 83 на арене «Apex» в Лас-Вегасе. Начало турнира — в 00:00 по московскому времени.

Ссмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 84 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Орловский и Кортес-Акоста выйдут в октагон ориентировочно в 02:30 (мск).

Последний поединок 44-летний Орловский провел против Донтейла Мэйса. Андрей потерпел досрочное поражение нокаутом во втором раунде. На счету белоруса 34 и 22 поражения в ММА. Андрей идет на серии из двух досрочных поражений, которые он потерпел от бразильца Маркоса Рожерио де Лимы и американца Донтейла Мэйеса.

31-летний Кортес-Акоста дрался в августе на турнире UFC Fight Night 225, где нокаутировал в первом раунде Лукаша Бржески. На его счету десять побед и одно поражение.