Американский рекордсмен UFC Миллер рассказал, что 5 лет учил русский язык

Рекордсмен UFC американец Джим Миллер сообщил в интервью «СЭ», что на протяжении пяти лет изучал в школе русский язык.

— Мы всегда спрашиваем у иностранных бойцов, сколько российских городов они знают.

— Навскидку... Москва, Санкт-Петербург. Так... Вообще, вы знаете, я учил русский язык пять лет, с восьмого класса и до окончания старшей школы. Я все еще помню кое-что. «Меня зовут Джим» (произносит по-русски). «Я работаю в библиотека». Когда-то я очень хорошо знал язык. А учить его начал, потому что нам предлагали на выбор дополнительный язык: немецкий, испанский, французский и русский. Я выбрал русский, заинтересовался только им. Помню, у нас была маленькая группка учеников, мы собирались в отдельный класс на протяжении всего года. Повторюсь, когда-то я был хорош, особенно в 11-12 классе старшей школы. Я даже говорил немного по-русски с Хабибом. Думаю, какие-то знания у меня все еще остались. Так, города же вы просите назвать... Честно, больше двух не назову, вот так я сел в лужу (смеется).

В ночь на 14 января 40-летний Миллер проведет 43-й бой в UFC — на турнире UFC Fight Night 234 его соперником станет Габриэль Бенитес.