В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (Невада, США) в главном событии турнира UFC Fight Night 234 российский боец Магомед Анкалаев проведет повторный бой с бразильцем Джонни Уокером. Начало поединка — после 03.00 по московскому времени.

Прямая трансляция боя Анкалаев — Уокер будет доступна бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Видеотрансляцию противостояния также увидят зрители телеканала «Матч Боец» и обладатели подписки на сервис UFC Fight Pass.

Анкалаев и Уокер уже проводили поединок, который прошел в рамках UFC 294 21 октября 2023 года в Абу-Даби, ОАЭ. Бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Уокер в беседе с врачом сказал, что находится в пустыне, в связи с чем врач заявил судье, что бразилец не в состоянии продолжать бой.

31-летний Аланкаев дебютировал в октагоне UFC в марте 2018 года на турнире в Лондоне. Всего в рамках промоушена он провел 11 поединков, проиграл в одном из них и еще один завершил вничью.

31-летний Уокер дебютировал в UFC в 2018 году. В рамках промоушена он одержал 7 побед и потерпел 4 поражения.