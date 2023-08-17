Александр Волкановски дал прогноз на бой Стерлинга и О'Мэлли

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) считает, что действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-3) явный фаворит в противостоянии с Шоном О’Мэлли (16-1).

«Я склоняюсь к победе Алджамейна, потому что думаю, что его борьба и контроль в конечном итоге приведут к успеху, — сказал Волкановски на своем канале на YouTube. — Мне кажется, что Шон О’Мэлли может победить техническим нокаутом, потому что его удары действительно великолепны, но я склоняюсь к Алджамейну, мне кажется, что у него более надежный путь к победе. В процентном отношении я всегда буду склоняться к Алджамейну, но, безусловно, победа может достаться Шону О’Мэлли. Мы знаем, что для него это важный бой. Мы знаем, что он хочет зарабатывать большие деньги, а чемпиону платят гораздо больше.

Шон О’Мэлли, я думаю, является одним из лучших ударников в UFC. В его дивизионе много талантов, и он один из лучших в стойке. Это уже о чем-то говорит. Он очень креативен, не просто бросает удары. Все рассчитано. Он очень хорошо держит дистанцию, умеет вытягивать на себя людей и контратаковать. Он очень здорово атакует, идет вперед. В стойке он дерется на высоком уровне, и при этом остается креативным».

Стерлинг и О’Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.