Александр Волкановски дал прогноз на бой Адесаньи и Стрикленда

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) уверен, что пятый номер рейтинга в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) поплатится за свои высказывания в адрес действующего чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи (24-2).

«Очевидно, что Шон будет болтать, Шон будет пытаться залезть ему в душу, — приводит слова Волкановски Sportskeeda. — Так что будет весело. Но я чувствую, что Иззи будет очень сильно на него давить. Особенно с учетом тех разговоров, которые будут вестись. Я думаю, что Шон Стрикленд обязательно поплатится за те слова, которые он скажет. Стилистически я чувствую, что он точно пострадает».

Адесанья подерется со Стриклендом 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.