КДК РФС рассмотрит отсутствие машины скорой помощи во время матча «Урал» — «Ахмат»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке комитета на ближайшие заседание по итогам 7-го тура РПЛ.

«Рассмотрим задержку выхода команды «Ахмат» в матче с «Уралом» из раздевалки на две минуты перед началом матча. Также рассмотрим отсутствие на территории стадиона в Екатеринбурге одного из трех необходимых автомобилей скорой медицинской помощи. По матчу «Крылья Советов» — «Факел» рассмотрим задержку выхода команды гостей на две минуты из раздевалки перед началом матча, в секторе активной поддержки «Факела» находился несогласованный баннер. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Крыльев Советов» Папикяна. Также рассмотрим выход тренера «Ростова» Карпина за пределы технической зоны в матче с «Динамо», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Урал» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре чемпионата России екатеринбуржцы встретятся с «Факелом» (17 сентября).