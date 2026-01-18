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Алекс Перейра намекнул на бой с Джонсом, экс-чемпион UFC в тяжелом весе ответил

Руслан Минаев

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра намекнул на бой с бывшим двойным чемпионом организации Джоном Джонсом.

Бразилец опубликовал видео из автосервиса: «Мы в магазине шин. Шама». На одной из покрышек была надпись: «Следующий, Джонс».

«Я победил многих легенд из твоей страны. Было бы неплохо добавить и тебя в этот список. Будь осторожен со своими желаниями», — написал Джонс в соцсети.

В октябре 2025-го после турнира UFC 321 Джонс предложил Перейре провести бой на турнире в Белом доме, который запланирован на 14 июня 2026 года. Ранее глава UFC Дана Уайт заявлял, что не планирует участия в нем Джонса.

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Алекс Перейра
Джон Джонс
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