Минаков: «Бойцам важно поднимать флаг и идентифицировать себя за границей как русского человека»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков (22-2) прокомментировал снятие в UFC запрета выходить бойцам с флагом своей страны.

«Конечно, это здорово, что у наших бойцов вновь есть возможность выступать под своим флагом и делать это открыто. Думаю, что ребята рады этому обстоятельству. Вообще, это большой бред — запрещать символику государства в разрезе спорта.

Спорт всегда был явлением консолидирующим, объединяющим, которое способствовало урегулированию всех конфликтов. А сейчас дожили до такого, что начали запрещать государственный флаг. Но если вернули, значит, есть светлые головы, которые все понимают. Это действительно очень хорошая новость. Для ребят очень важно поднимать над головой свой флаг и иметь возможность идентифицировать себя за границей как русского человека и патриота», — сказал Минаков «Матч ТВ».