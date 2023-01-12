«Дайте мне Магу Исму!» Депутат задушил экс-участника «Дома-2» в машине и поверил в себя

После победы над Гобозовым его коллега по реалити-шоу захотел бороться с Лысым Хищником.

В промоушене Punch Club продолжают эксперименты с матчмейкингом. В шоу CarJitsu часто можно встретить бывших участников реалити-шоу «Дом-2», но в этот раз зрителей ожидало дерби — в схватке сошлись сразу два соперника, ранее появлявшиеся в этой программе.

Для Александра Гобозова это уже не первый опыт. В автомобильном джиу-джитсу он выступил во второй раз, а в дебюте уступил опытному рефери Дмитрию Валуевичу. Кроме того, Александр бился по модифицированным правилам ММА (стойка без партера) и победил Юрия Берчика благодаря тому, что сломал сопернику нос уже в первом раунде.

Александр Гобозов и Дмитрий Валуевич. Скриншот шоу на Rutube CarJitsu

Соперник Гобозова — Константин Иванов, известный не только как бывший участник «Дома-2», но и как депутат Московской городской думы. В машине Иванов еще не боролся, но несколько раз бился в телефонной будке, а также однажды — в поп-ММА. В промоушене Hype Fighting он победил Мурцала Мамиева.

Гобозов объяснял первое поражение высоким уровнем Валуевича, но поединок с Ивановым у него тоже не задался. В самом начале первого раунда Александр не успел избавиться от ремня безопасности — соперник оказался в удобной позиции и задушил его за 19 секунд. Во втором отрезке Гобозов сопротивлялся подольше. Он освободился от ремня и не позволил Иванову сразу заключить шею в замок. Но со второй попытки у Константина получилось — в этот раз хватило 30 секунд.

Видео боя Гобозова и Иванова на канале Punch Club

После победы Иванов был чересчур уверен в себе. По его словам, он думал, что Гобозов продержится хотя бы пару минут, и теперь готов к более серьезным вызовам. «Дайте мне Сарычева или Магу Исму! Давай сюда, Сарычев, Исму сюда. Будем их бороть», — выдал 37-летний депутат.