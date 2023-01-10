«Он уронит Пауло Косту за 5 секунд, если подготовится». Тренер Шары Буллета: UFC, криптонит для Минеева, невоспитанные бойцы

По мнению Абдуллаха Амирова, Магомедову и Адесанья по зубам.

В конце 2022-го стало известно о переходе Шарабутдина Магомедова (ака Шара Буллет) в UFC. Часто бывало, что болельщики очень ждали сильного российского бойца в UFC, он туда все не подписывался, а затем сходил с пика формы. Федор Емельяненко, Александр Шлеменко, Владимир Минеев (возможно, его пик еще не пройден, но в UFC Минеева уже точно не будет). Много примеров. Вот Шара Буллет залетел в UFC как раз тогда, когда начал набирать обороты. Дебют Магомедова планируется ближе к лету, а сейчас он находится на Пхукете. На днях мы связались с человеком, который сыграл значительную роль в карьере Буллета, — его тренером по ударной технике Абдуллахом Амировым. Амиров сам регулярно ездит в Таиланд, а с Шарой работает еще с тех пор, когда о нем никто не слышал. Абдуллах с радостью рассказал о сильных сторонах Магомедова — в своей неповторимой манере.

— Где познакомились с Шарой?

— Он из моего поселка. Можно сказать, с детства его знаю. Ну, он молодой был, как-то не обращал на него внимания. Четыре года — это большая разница в возрасте. Потом в Москве я его встретил, он уже тогда возмужал. Тогда более-менее познакомились. Потом он приехал ко мне на тренировки в Дагестан. Поработали, и в 2018 году я ему сказал: «Лети в Таиланд — и выживай там» (улыбается). Ему нужно было обкатку пройти, а она в Таиланде очень хорошо проходит. Сейчас я тренирую тяжеловеса, который такой же уникальный, как Шара. Ему тоже обкатки не хватает, он сырой еще. В культуре тайцев — характер. Поэтому желательно это все здесь пройти.

Я его вот отправил в Таиланд, а сам задержался. Потом прилетел, а он — бедолага — выживает (улыбается). Он выживал, дрался, чтобы прокормить себя. Он очень хорошую школу выживания тут прошел. Это было необходимо. Он стал мужчиной. Трудности закаляют. Когда целый день дома лежишь и тебе все дают мама и папа... Нужно пройти эту школу. Но у кого какие цели, наверное. У Шары всегда большие цели были, в нем всегда огонь горел. Я помню, как выставил пост, в котором написал: «Шара, ты можешь проиграть только самому себе. Соберись, вацок, ты номер один в своей весовой». Это было в 2018 году, и он доказал мои слова на деле. Не подвел меня как брата.

— Часто слышим выражение: «С первого дня я понял, что он особенный». Насколько данная фраза применима в контексте знакомства и сотрудничества с Шарой?

— Он особенный. Как человек он тоже хороший. В первую очередь важно, что у тебя внутри. Внутри у этого человека очень много, вот оно и вылилось наружу. Уникальный он, это же видно. Разве кто-то подобное как боец показывал? Нет. Что он творит? Когда он дрался в RCC c Мартыновым (в августе 2022 года. — Прим. «СЭ»), я сказал, что он здесь [в RCC] всех разнесет. Они тогда недооценивали его, что ли. Посмотрите, что он с ними сделал.

Фото Соцсети

— К моменту вашего знакомства Шара уже был подготовленным, обученным бойцом?

— Я сам по себе тренер такой, что ученик готовый приходит ко мне — и я его раскрываю, оттачиваю технику, скиллы наворачиваем. Не люблю с нуля ставить [технику], хотя я так тоже немало поставил.

— Одно удовольствие наблюдать за тем, как Шара бьет по лапам. Можете вспомнить момент, когда ему впервые держали лапы? Смог он удивить?

— Не удивил. Без тяжелого труда никак. Мы говорим про обкатку в Таиланде — это же тяжелый труд. Он прошел тяжелый труд. Его битвы в Таиланде намного круче, чем даже в ММА. Были такие битвы!

— Больше всего какая запомнилась?

— Я не был на этом поединке, но по его эмоциям понял [что бой самый тяжелый]. То ли марокканец был, то ли... Не помню. Марокканцы тоже очень дерзкие. И вот он рассказал, что очень удивлялся. Без остановки они покусались. В итоге победил. Видимо, этот бой был самый тяжелый в его жизни.

— Каким методом победил?

— Решением судей, по-моему.

— Какую комбинацию Шара лучше всего выполняет?

— У него очень хорошие ноги. Много чего он может. Его удары... Не знаю даже, что выделить. Он все хорошо выполняет. Ноги. В ногах он очень хорош.

Команда Шары Буллета. Фото Соцсети

— Кстати, в боях я не замечал, чтобы Шара наносил удар ногой с разворота в голову.

— Разные же факторы влияют. Очень сложно бывает все внутри держать. Ты же по ситуации действуешь, когда дерешься. У него хорошие бэкфисты с рук, но он их тоже редко в последних боях использует. Не пришлось, наверное.

— Вы как раз часто отрабатывали с Шарой двойной бэкфист. А насколько эта комбинация эффективна в боях?

— Это его запатентованная комбинация. (Улыбается.) Он мне: «Вацок, других не учи, да, этому!» Но я-то этот финт называю «Шарой». Я своим ученикам в бою говорю: «Шара», и они должны применить этот финт. Двойной бэкфист — это тема Шары. Никто этого не делал. Не помню в своей жизни, чтобы кто-то это делал. Это страшная вещь. Он это делал в любительских и профессиональных боях в тайском боксе. Он ронял людей с помощью этих бэкфистов.

— Боец, наносящий разные комбинации в стойке с рук и ног, под конец боя может заметно израсходовать силы. В случае Шары, как бы он ни дрался в стойке, он хорошо дышит. Чем бы вы это объяснили?

— Ментальность. Все дело в этом. Можно выйти и быть готовым на 50 процентов, но полностью использовать их. А можно выйти, готовым на 200 процентов, но только 50 использовать. А можно вообще ничего не использовать, не успеть. (Улыбается.) Поэтому — ментальность. Шара — очень духовитый парень. В этих битвах он закалился. Думаю, у него была цель — наточить эту саблю.

— Последний поединок Шары в ММА оказался довольно интересным, но в то же время странным: за 6 секунд победил бойца из Индии по прозвищу Маньяк, который обычно выступает в весовой до 61 кг. Вы были тогда вместе с Шарой, можете рассказать подробности этого удивительного боя?

— Как я знаю, организаторы этого боя — Bangla Stadium. Находится в Патонге (один из курортных районов острова Пхукет в Таиланде. — Прим. «СЭ»). Хозяева этого места предложили бой. Они узнали Шару. Они предложили — и Шара не отказался. Почему Шара должен отказываться? Ему за пояс бой предложили. Какая разница, кто там? Мы же не знали, против кого. Когда узнал, я ему сказал: «Шара, лучше в первом раунде урони, чтобы он не спалился там». (Смеется.) Получилось сразу уронить. Мы еще сидим с Шарой, и он смеется, говорит: «Да, надо сразу решать». По сопернику видно было, что он ляжет.

— Почему вас не было на поединке Шары против Михаила Рагозина (Шара Буллет победил единогласным решением судей, бой состоялся 3 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC. — Прим. «СЭ»)?

— Я был с семьей просто [в Таиланде]. Если честно, я был уверен, что он пройдет [Рагозина]. Не соперник он ему. И мы вроде тут с Шарой неплохо раскидались. Я говорил, что Шара даже неподготовленный пройдет всех. Честно скажу, к последним трем боям он практически не готовился. Я же тренировал его, я нервничал. Я ему говорю: «Эй, вацок, ты че?!» Почти не готовился. Дайте ему хорошую, стопроцентную подготовку — и можно Пауло Косту (топовый средневес UFC. — Прим. «СЭ») за 5 секунд пройти.

— Почему именно Косту?

— Ну, он же мощный. Самым мощным там считается. Мне было бы интересно, чтобы он его прошел. Остальные — дело техники.

— Вы представляете Шару в поединке за пояс UFC против Алекса Перрейры?

— Да, но я хочу, чтобы он с Адесаньей подрался. Как фанат, такой бой хотелось бы увидеть.

— Как бы он завершился?

— Уверен, что Шара победил бы. Нужно, чтобы Шара побыстрей попал в Америку. Там он пройдет хорошую, профессиональную подготовку. За него там возьмутся. Тогда посмотрим. Здесь он ни разу не готовился хорошо. Не был он готов. Но при этом посмотрите, что он делает в боях.

— Имеете в виду, вообще ни разу полноценно не готовился к боям?

— Не помню такого боя, когда он максимально подготовленным выходил.

— Кто в Америке возьмется за Шару?

— Даже не знаю.

— В какой зал полетит?

— Не знаю даже. Пока он сам не знает.

Фото Соцсети

— Правильно понимаю, что даже сейчас Шара готов драться за пояс UFC?

— Если подготовится, то да. Он уже готов на пояс UFC.

— Шара уже обозначил четкую цель — чемпионство в UFC.

— Мы вот недавно сидели с ним, и перед ним выбор стоял: Владимир Минеев или UFC. Я свое мнение сказал, что для меня... Зачем Минеев нужен? Чтобы заработать деньги. По сути, так ведь? Чтобы заработать большие деньги. Я ему говорю: «У тебя сейчас есть UFC, контракт тебе светит. Там и заработаешь, и история будет». Ну какая история с Минеевым?! История в UFC — это же совсем другой уровень. Разве нет? Вот так я ему высказал свое мнение. И я уверен, что он правильный выбор сделал.

— Помимо денег, Шара бы более прочный фундамент заложил в случае боя с Минеевым. Еще в медийном плане взлетел бы. Также российская публика немного огорчена тем, что боя между Шарой и Минеевым не будет. Получился бы фантастический бой.

— Как фанат, я бы тоже хотел посмотреть на этот бой. Но он пройдет Минеева! Пусть что хотят, то и говорят. Я понимаю кухню, там резина начиналась. Мозги пусть не делают там.

— За счет чего Шара победил бы Минеева?

— Шара — криптонит для Минеева. Это то, с чем не смог бы справиться Минеев. В первую очередь скорость. Шара очень быстрый, Минеев просто не успел бы за ним при хорошей подготовке. А к Минееву... Я бы ему [Шаре] лично мозги делал, чтобы он очень хорошо подготовился, потому что это очень важный бой.

— На что акцентировали бы внимание в первую очередь?

— Скорость и выносливость.

— Наверное, сделали бы ставку на то, чтобы перестрелять в стойке и победить решением?

— Так его бои [Шары] о чем говорят? Методичное избиение. Это моя стратегия или тема — не знаю, как назвать. Методичное избиение. Не надо о прошлом или будущем, как пройдет, а просто хладнокровно выходишь, смотришь в одну точку и бьешь, методично избиваешь. Это то, что он делал.

Шара Буллет и Абдуллах Амиров. Фото Соцсети

— В каком весе будет выступать Шара в UFC? В полусреднем или среднем?

— Я бы хотел, чтобы он в полусреднем весе выступал, если у него весогонка легко будет идти. Но это проблема. Я сам ненавижу весогонку, и он такой же. Нервный становится. Для него даже тяжело бывает согнать до 84 кг. Поэтому не знаю. В 77 кг, конечно, он бы по всем прошелся. Еще не определились. Но престижнее выступать в среднем весе, чем в полусреднем.

— В среднем весе в основном ударники, а это на руку Шаре, даже если есть разница в габаритах.

— Мое мнение: все равно у остального мира, как бы они там... Борьба у них не на том уровне, не такая, как у дагестанцев. Не на том уровне они в борьбе. Шара при этом очень неплохо борется, защищается. Он тут выше уровнем, чем многие. И я не считаю, что в UFC прям такие борцы есть, в той же весовой категории до 77 кг. Полусредневесы не смогли издеваться над Шарой в партере. Тем более при необходимой подготовке он бы не дал этого сделать.

— Вспомните поединок Шары в поп-ММА против Влада Ковалева (Магомедов победил судейским решением, бой прошел в 2021 году в промоушене «Наше Дело». — Прим. «СЭ»)?

— Ну, он всю дорогу пытался бороться, хотя Шара не готовился. Не смог же ничего Влад сделать. Шара его недооценил просто. Он в поп-ММА лишь с этим Ковалевым немного покусался.

— Шара как-то говорил, что его соперники допускают ошибку, думая, что он по базе таец.

— Ну не сказать, что таец. Он такой же любитель боевых искусств, как и я. У него нет одной дисциплины. На самом деле в ММА, чтобы драться, на одной дисциплине далеко не уедешь. В первую очередь бокс. В первую очередь все под бокс, остальное взять из тайского бокса: клинч, локти, колени. Из тхэквондо — ноги. Посмотрите, как Шара ногами швыряется. И плюс защита от борьбы. Шара — любитель боевых искусств. Фанат. Он две тренировки [в день] постоянно может заморосить. Это хорошее качество.

— Шара на подкасте Hustle MMA заявил, что выходит на бои с целью не просто победить, а сделать это красиво и зрелищно. Вы одобряете такой вот его настрой в его дебюте в UFC?

— Конечно. Мы же бизнесмены, с одной стороны. Каким образом он стал популярным? Не таким разве? Просто нужно уметь делать свое дело хорошо.

— Ожидания такие же, как и тогда, когда он дрался в российских промоушенах?

— Все зависит от подготовки.

— В каком американском зале Шаре заниматься? Многие говорят, что ему нужно в АКА — к команде Хабиба.

— В American Top Team или АКА. Все-таки я бы хотел, чтобы он ближе к нашим был. Хотя в АТТ тоже много наших. Если он попадет именно в команду Хабиба, то будет шикарно. И чтобы именно они им занимались. Это другой разговор. Если просто в АКА, то я бы выбрал АТТ.

— Вы бы не хотели побыть в роли секунданта Шары в UFC?

— Я отошел от этих тем. Решил поставить жирную точку в своей тренерской деятельности. У меня сейчас есть тяжеловес, рост которого составляет 2 метра. Он скоро заявит о себе. Только на него упор сейчас дал.

— О ком речь?

— Ахмад Багужаев. Молодой, 23 года, рост — 2 метра, 110 кг. Двигается как средневес, бьет как тяж. Стилистически похож на Шару. Представьте, что тяжеловес будет драться, как Шара.

— Почему решили отойти от тренерской деятельности?

— Не знаю. Не мое это, что ли. Там очень много того, что мне не нравится. Есть много моментов. Неприятно это мне.

— Что доставляет дискомфорт?

— Я мало кого в жизни тренировал. Постоянный фейс-контроль был. Не брал многих. В первую очередь для меня важно было, чтобы человек был порядочным, воспитанным. А в этой кухне очень много невоспитанных. Зная, что они бойцы, они действуют с позиции силы. Гонор и все остальное мне нравится. Вот посмотрите на Шару: он простой, как трусы! Это же прекрасно. Вот этот тяж [Ахмед Бажугаев] тоже очень воспитанный и простой. Только таких я тренирую. Можно сказать, что Шара меня более-менее популярным сделал.

— Это настолько сильно вас задело, что решили завязать?

— Не было такого, чтобы кто-то что-то мне говорил. Я просто понимаю, что там творится вообще. Это проницательность. Там есть очень хорошие люди. Для меня пример — это команда Хабиба. Абдулманап Нурмагомедов для меня пример, как отец. Я бы хотел, чтобы Шара попал в их команду. Там порядок, дисциплина, уважение. Там все, что нужно.

— С Шарой не видитесь в Таиланде?

— Я сейчас на другом острове. До этого были вместе постоянно. Конечно, будем видеться, выбираться куда-то. Он же брат мой. Я ему больше чем брат, чем тренер. Я не скажу, что я тренер ему. Я его брат, и я всегда помогу ему. Это как помощь у нас было. Никогда не было уговора, как между тренером и учеником. Он знает, что я его брат и, если у меня есть возможность, я обязательно ему помогу. Если нет, то он поймет.