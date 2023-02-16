Реванш для Гаджи Автомата и возвращение победителя Дацика. Что готовит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Не обойдется и без звезды поп-ММА Артема Тарасова.

17 февраля в Минске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу. Главным событием вечера станет поединок Петра Романкевича и Сауло Кавалари, а в соглавном поединке Гаджи Автомат встретится с Фернандо Родригесом.

Главный кард откроется поединком Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева. Муртазаев — российский кикбоксер и боец муай-тай, который становился чемпионом и серебряным призером чемпионата мира по тайскому боксу. В последнем поединке 18 ноября на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Муртазаев уверенно победил турецкого бойца Ахмеда Килича. Бой завершился в первом раунде нокаутом. В профессиональном кикбоксинге рекорд Ислама — 21 победа и семь поражений.

Пономарев также выступает по правилам кикбоксинга.Сергей завоевывал золотую медаль чемпионата России по версии WAKO-Pro в весовой категории до 86 кг. В любителях он по два раза брал золото мирового и европейского первенств, завоевывал серебро на ЧМ и ЧЕ, а также в «Гран-при К-1».

Еще один поединок главного карда — встреча известных бойцов Артема Тарасова и Давида Хачатряна. Последний поединок Тарасов провел в декабре 2022 года, когда спорным решением судей уступил Данилу Регбисту в поединке на голых кулаках. Всего в прошлом году Тарасов выиграл пять поединков, а уступил в четырех.

Давид Хачатрян и Артем Тарасов. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

Давид Хачатрян — чемпион Армении по кикбоксингу, но известен он в первую очередь благодаря выступлениям в промоушенах Fight Nights и Pro FC. В профессиональных ММА Хачатрян по прозвищу Император проиграл последние три поединка. Также Давида можно было увидеть в поединках на голых кулаках и по правилам бокса.

Соглавный поединок между Гаджи Наврузовым и Фернандо Родригесом станет реваншем за бой, который состоялся летом 2022 года. Тогда по правилам бокса в перчатках для ММА Гаджи Автомат проиграл бразильцу раздельным решением судей, но результат пересмотрели на ничью.

С тех пор Наврузов провел три поединка: побился вничью с Иваном Смирновым на Hardcore Boxing, затем взял у Огнеборца реванш на голых кулаках, а в конце года уступил Тимуру Слащинину по правилам бокса. Решение судей получилось спорным, но оспаривать его не стали: выяснилось, что бой носил статус выставочного.

Гаджи Наврузов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Родригес тоже не простаивал после боя с Автоматом. Уже через две недели он побился на голых кулаках в Англии с бывшим бойцом UFC Карлосом Фелипе, уступив решением, а в ноябре по правилам кикбоксинга проиграл нокаутом Владимиру Минееву.

Закроет бойцовский вечер поединок двух титулованных кикбоксеров — белоруса Петра Романкевича и бразильца Сауло Кавалари. Петр в прошлом году чаще разочаровывал. В апреле он одолел Ислама Каримова, а затем уступил Павлу Шульскому и одержал техническую победу над Давидом Бархударяном, когда отказался продолжать бой уже на 15-й секунде. А в конце года Романкевич проиграл удушением Зелимхану Юсупову, который весил почти в два раза меньше.

Сауло Кавалари и Пётр Романкевич. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сауло Кавалари — бывший чемпион Glory в полутяжелом весе. В профессиональной карьере бразилец провел 66 поединков и уступил только в шести из них. 2022 год получился для Сауло продуктивным. Сначала он удивил всех, нокаутировав Дениса Недашковского на Hardcore FC, а затем сам проиграл нокаутом Вячеславу Дацику. За вторую половину года Кавалари провел еще пять поединков, но выиграл только в двух — у того же Недашковского по боксу, а также у Арсена Согомоняна.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 17 февраля пройдет на «Минск-Арене». Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире, начало трансляции — в 23.00 по московскому времени.