Фото Хасбика за 16 тысяч рублей и копия пояса Оливейры за 165 тысяч. Как в UFC делают деньги на фанатах

На фоне этих сумм кусок канваса с боя Хабиба стоит жалкие гроши.

UFC продолжает монетизировать долгосрочный контракт с Хасбиком. В январе 2022-го промоушен открыл онлайн-магазин для коллекционеров, где можно приобрести не только брендовую одежду и мерч, но и коллекционные вещи, связанные с бойцами. Теперь на UFC Collectibles добавили лоты и для фанатов Хасбуллы.

Если у вас много денег и столько же любви к Хасбику, вы наверняка найдете, чем порадовать себя или друзей под Новый год. Самая недорогая вещь, связанная с Хасбиком, — его фотография с Хабибом или Даной Уайтом. За снимок в рамке с подписью Хасбуллы придется отдать 273 доллара (16,5 тысяч рублей по курсу на 21 ноября 2022-го).

Фото ufccollectibles.com

Чуть более затратный подарок — официальная джерси UFC с именем Хасбуллы на спине. Такую вещь оценили в 314 баксов (более 19 тысяч рублей), причем выбрать можно как вариант с золотым чемпионским шрифтом, так и с серым, если вы более скромный человек. Конечно, джерси тоже подписано Хасбиком.

Еще дороже стоят официальные перчатки UFC с подписью блогера. Если ценник на обычные на UFC Store равен 119 долларам (7222 рубля), то подпись Хасбуллы почти утраивает эту сумму — 342 доллара (более 20 тысяч рублей). Есть возможность приобрести и подписанную Хасбиком реплику чемпионского пояса. Правда, не в натуральную величину, а настольный вариант, который при примерке будет как раз самому блогеру. Такая вещица стоит намного дороже — 546 долларов (более 33 тысяч рублей), и пока это самый дорогой лот из тех, что может заинтересовать фанатов Хасбуллы.

ufccollectibles.com

На UFC Collectibles можно найти и много вещей, связанных с Хабибом. Например, кусочек канваса, на котором Орел дрался с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Ткань, залитая в акриловую смолу, обойдется коллекционерам в 205 долларов, или чуть больше 12 тысяч рублей.

А фотографии Нурмагомедова в поединках против Конора, Гэтжи и того же Дастина стоят 164 доллара — меньше, чем снимки Хасбуллы. Но самая дорогая позиция все же у Хабиба: за большой постер турнира UFC 242 на сайте просят 1024 доллара (более 62 тысяч рублей), и это еще со скидкой. А за рамку придется доплатить 75 долларов. Зато постер подписан не только главными героями турнира, но и вообще всеми его участниками. Вдруг вам всегда хотелось заполучить автограф Дона Мэджа и Фареса Зиама.

ufccollectibles.com

Но и это не самая крутая вещь в онлайн-магазине. В топ-5 вошли постер с турнира UFC 281 (1092 доллара, или 66 278 рублей), подписанная джерси Кайо Борральо, в которой он выходил на бой с Арменом Петросяном (1092 доллара, или 66 278 рублей), подписанная джерси Рафаэля Физиева с поединка против Дос Аньоса (1638 долларов, или 99 418 рублей), реплика чемпионского пояса, подписанная Чарльзом Оливейрой (2730 долларов, или 165 697 рублей), и реплика пояса с автографом Алджамейна Стерлинга (3412 долларов, или 207 091 рубль).