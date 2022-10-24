Сражалась с талибами и готовится к дебюту в ММА. Девушка из Афганистана ломает рамки

Хава Хайдари может стать первой афганкой в смешанных единоборствах.

Смешанные единоборства в Афганистане находятся в состоянии зародыша. С приходом к власти «Талибана» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) спортсменов подвергают жестким гонениям в стране. При этом контракт с UFC подписан сразу у трех афганских бойцов — братьев Джавида и Фарида Башарат, а также Насрата Хакпараста.

Несмотря на очевидные проблемы, похоже, ММА в Афганистане готовы сделать следующий шаг: скоро страну впервые будет представлять женщина. Пионером станет Хава Хайдари, девушка-коммандос, которая тайно вместе со спецназом США в течение шести лет разыскивала и идентифицировала террористов во время военных действий в Афганистане.

Хава Хайдари на тренировке. Скриншот из видео VOANews

В интервью сайту Voanews Хайдари вспомнила самую опасную миссию на службе. Во время ночного рейда она еще с одним членом женского тактического взвода пробралась в дом в поисках террориста. Через несколько минут Хава услышала голос по рации. «Они говорят: «Выходи из дома через пять минут, иначе придут талибы и застрелят тебя», — рассказывала Хайдари.

Девушки выбежали из здания и нырнули в реку. Хайдари вызвала помощь по рации, но она долго не приходила. Хава готовилась к худшему: «Я просто подумала: если придут талибы, что мне делать, как действовать, чтобы убить их?» К счастью, боевики «Талибана» так и не появились, и девушки в конце концов были спасены.

Тактическим взводом, где служила Хайдари, руководила Махназ Акбари. Женщина гордится тем, как ее команда повлияла на социальные нормы для афганок. «Думаю, что в Афганистане каждая работа, которую выполняет женщина, даже если она несущественная, готовит почву для развития более демократического общества. Когда женщины вовлекаются, это открывает большие возможности для нашей страны», — сказала Акбари в разговоре с Voanews.

Хайдари, Акбари и 40 других членов женского взвода уехали из Афганистана в США после захвата власти талибами в августе 2021 года. Теперь девушкам предстоит еще одна борьба — за получение иммиграционного статуса. Они прибыли в Штаты как условно-досрочно освобожденные, и некоторые, в том числе Хайдари, подали прошение о предоставлении убежища.

Хайдари живет с тремя сестрами в двухкомнатной квартире в Спокане, штат Вашингтон. Она работает в азиатском ресторане быстрого питания, усиленно занимается английским и при этом тренируется. В спортзале девушка приседает с гирями, занимается кроссфитом и спаррингует в больших розовых боксерских перчатках. Рост Хайдари — 140 сантиметров, а вес — лишь 46 кг. В UFC она была бы самой миниатюрной спортсменкой, но вряд ли это остановит ее на пути к тому, чтобы стать первой афганской женщиной в ММА.

На своей военной службе Хайдари столкнулась с дискриминацией по признаку пола со стороны афганских мужчин, которые советовали уйти из взвода. Теперь она наслаждается свободой для достижения новой цели: «Я хочу стать бойцом ММА, сражаться с людьми в ринге. В Афганистане много мужчин, которые говорят женщинам: «Вы должны сидеть дома, не можете делать то, не можете делать это». Вот почему я хочу показать им, на что способны женщины».