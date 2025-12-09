Иван Штырков — Валентин Молдавский: дата боя на турнире RCC 24
Иван Штырков и Валентин Молдавский проведут поединок на турнире RCC 24 12 декабря
Российские бойцы Иван Штырков и Валентин Молдавский проведут поединок на турнире RCC 24 в пятницу, 12 декабря. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Начало турнира — в 16.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию боя можно смотреть на телеканале UDAR и в социальной сети «ВКонтакте».
На счету Штыркова в ММА — 25 побед, два поражения и одна ничья. Иван в мае 2025 года победил Шамиля Гамзатова единогласным решением судей на RCC 22.
Молдавский в смешанных единоборствах одержал 14 побед, потерпел четыре поражения и еще два боя были признаны несостоявшимися. Валентин последний раз выходил в октагон в июне этого года в рамках PFL против Александра Романова. Но бой был признан несостоявшимся.
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12 дек 2025 17:00
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