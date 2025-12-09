Иван Штырков — Валентин Молдавский: дата боя на турнире RCC 24

Российские бойцы Иван Штырков и Валентин Молдавский проведут поединок на турнире RCC 24 в пятницу, 12 декабря. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Начало турнира — в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию боя можно смотреть на телеканале UDAR и в социальной сети «ВКонтакте».

На счету Штыркова в ММА — 25 побед, два поражения и одна ничья. Иван в мае 2025 года победил Шамиля Гамзатова единогласным решением судей на RCC 22.

Молдавский в смешанных единоборствах одержал 14 побед, потерпел четыре поражения и еще два боя были признаны несостоявшимися. Валентин последний раз выходил в октагон в июне этого года в рамках PFL против Александра Романова. Но бой был признан несостоявшимся.