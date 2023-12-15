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Шлеменко — Илич: смотреть трансляцию боя 15 декабря в прямом эфире

Бой Шлеменко — Илич на турнире RCC 17 начнется после 19.00 мск 15 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Бойцы ММА Александр Илич и Александр Шлеменко.
Александр Илич (слева) и Александр Шлеменко.
Фото RCC

Вечером 15 декабря в Екатеринбурге в главном событии турнира RCC 17 российский боец ММА Александр Шлеменко подерется с сербом Александром Иличем. Их поединок начнется после 19.00 по московскому времени.

Для 39-летнего Шлеменко этот бой станет реваншем после поражения от Илича 26 августа 2022 года на турнире RCC 12. Тогда серб победил россиянина техническим нокаутом.

Посмотреть видеотрансляцию боя Шлеменко — Илич на RCC 17 можно на канале UDAR в прямом эфире. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Поединок между Шлеменко и Иличем пройдет в формате трех раундов по пять минут.

На счету Шлеменко по прозвищу «Шторм» в ММА — 62 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 34-летнего Илича, которого прозвали «Джокером», 15 побед и пять поражений на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.

Александр Шлеменко и&nbsp;Александр Илич. Шлеменко — Илич: онлайн-трансляция боя
Александр Шлеменко
ММА
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