Вечером 15 декабря в Екатеринбурге в главном событии турнира RCC 17 российский боец ММА Александр Шлеменко подерется с сербом Александром Иличем. Их поединок начнется после 19.00 по московскому времени.

Для 39-летнего Шлеменко этот бой станет реваншем после поражения от Илича 26 августа 2022 года на турнире RCC 12. Тогда серб победил россиянина техническим нокаутом.

Посмотреть видеотрансляцию боя Шлеменко — Илич на RCC 17 можно на канале UDAR в прямом эфире. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Поединок между Шлеменко и Иличем пройдет в формате трех раундов по пять минут.